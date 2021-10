Eesti purjetamise rahvusvõistkond võttis mõõtu maailma tippudega

Sel sügisel avanes valitud rahvusvõistkondadele võimalus osaleda Šveitsis toimuva suurejoonelise purjetamisvõistluse SSL Gold Cup testvõistlusel. Ka Tõnu Tõniste juhitud Eesti rahvusvõistkond sai kõrgetasemelises konkurentsis esimese võistluskogemuse kätte ja saavutas 6. koha.

2022. aasta mais ja juunis peetakse Šveitsis esmakordselt jalgpalli maailmameistrivõistlustest inspireeritud SSL Gold Cup purjetamises, mis toob spetsiaalselt võistluseks ehitatud SSL-47 paati kokku 56 riigi parimad purjetajad. 11-liikmelisse võistkonda pääseb viis liiget ülemaailmsest edetabelist, mis hõlmab 11 000 purjetajat. Viis võistkonnaliiget nimetab kapten.

Eesti rahvusvõistkonna liikmeteks on lisaks kapten Tõnu Tõnistele praeguse seisuga ametlikult kinnitatud Toomas Tõniste, Peter Šaraškin, Mati Sepp, Tammo Otsasoo, Karl-Hannes Tagu, Karl-Martin Rammo, Maiki Saaring ja Karl Kolk. Testvõistlusel osalesid veel ka tiimi kandidaadid Ingrid Puusta, Taavi Valter Taveter, Juuso Roihu ja Henri Roihu. Viimased kaks liiget kinnitatakse võistkonda 10. jaanuaril.

Septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani toimuva SSL Gold Cupi kolme testvõistluse eesmärgiks on proovida läbi võistlusformaat, otseülekanne ja üldine korralduslik pool. „Korraldajate eesmärk on iga nädalaga vigu parandada, et kevadel esmakordselt toimuv suur ja võimas üritus, kus selgub maailma parim purjetamisriik, ikka 100% õnnestuks,“ ütles kapten Tõnu Tõniste.

Teise testvõistluse suures finaalis võidutses olümpiavõitjast kapteni Šime Fantela juhtimisel Horvaatia rahvusvõistkond. Kvalifikatsiooniringis näitas kõrgeimat taset aga finaalis teiseks jäänud Brasiilia võistkond, kes võitis viie olümpiamedaliga pärjatud purjetamislegendist kapteni Robert Scheidtiga eesotsas kõik seitse eelsõitu. Suures finaalis sai kolmanda koha Ungari ja neljanda Šveits.

Eesti rahvusvõistkond lõpetas väikse finaali Argentiina järel teisena, mis andis üldkokkuvõttes 6. koha. „Testivõistlusel saime ennast võrrelda purjetamise suurriikidega ja saadud kogemused on 2022. aasta kevadel toimuval SSL Gold Cupil kindlasti kasuks. Võistkond oli tubli ja potentsiaali lõpetada põhivõistlus edukalt on Eesti tiimil küllaga,” sõnas kapten Tõniste.

2022. aasta maikuus toimuvad SSL Gold Cupi kvalifikatsioonisõidud Neuchâteli järvel, finaalturniir peetakse juunis Genfi järvel. Kokku osaleb võistlusel 56 rahvusvõistkonda.

SSL Gold Cupi teise testvõistluse võistluseid ja kokkuvõttevideosid saab vaadata Star Sailors League’i Youtube’i kanalil.

Link testvõistluse fotodele.

