Eesti purjetaja Deniss Karpak teenis Napolis toimunud Euroopa meistrivõistlustel Finn-klassis pronksmedali.

Karpak teenis kümne sõiduga 50 kohapunkti ja pidi tunnistama üksnes prantslase Valerian Lebruni (32) ja kohaliku purjetaja Federico Colaninno (37) paremust. Tagant avaldasid talle suurimat survet Itaalia esindajad Alessandro Marega (58) ja Arkadii Kistanov (59).

“See pole lihtsalt järjekordse regati tulemus – see on ajalooline saavutus,” sõnas Eestile paadiklassi esimese Euroopa meistrivõistluste medali toonud purjetaja Facebookis.

“Finn ei ole enam olümpiaklass, kuid see jääb üheks raskemaks ja legendaarsemaks ühele purjetajale disainitud paadiks planeedil. Võim, vastupidavus, täpsus – see klass nõuab seda kõike. Ja jõuda siin pjedestaalile? See tähendab mulle kogu maailma.”

Karpaki sõnul pakkusid Napoli veed purjetajale mitmesuguseid väljakutseid, keerutavaid tuuli ja nii külma kui ka kuuma. “Aga ma püsisin võitluses. Olin keskendunud ja näljane. Nüüd olen uhkelt pronksiga kaelas ja Eesti on mu südames.”

Finnid debüteerisid olümpiamängudel 1952. aastal Helsingis ja olid järjepidevalt programmis kuni 2021. aasta Tokyo olümpiamängudeni. Karpak purjetas Finniga 2012. ja 2016. aasta olümpial ning sai Londonis parimana 11. koha.