Eesti Meistrivõistlused noorte ühepaatidele algasid tormituules

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused algasid täna Kalevi Jahtklubis, Pirital noorte ühepaatidele Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7. Võistlus kestab kuni pühapäevani ning neli päeva kestvast regatist võtavad osa 203 purjetajat Eestist, Lätist ja Ukrainast.

Kalevi Jahtklubi sadamas kell 13 toimunud meistrivõistluste pidulikul avamisel tervitasid purjetajaid soojade sõnadega Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige Tuuli Org, Kalevi Jahtklubi klubiülem Lauri Kurvits, regati peavõistlusjuht Jüri Sõber ja protestikogu esinaine Johanna Poksi. Regati alguse puhul heiskas Eesti Jahtklubide Liidu lipu käesoleva aasta Zoom8 klassi maailmameister Karolin Härm.

Avapäeva alustasid noored hoogsalt, vaatamata heitlikele ilmastikuoludele, oli noorte silmades näha ootusärevust. Neid ei seganud ei tormituul ega vihmapilved, mis võistluse tingimusi keerulisemaks muutsid. Küll aga manitseti noortele, et heitlike ilmaolude tõttu, pidi merel olles olema ettevaatlik ning arvestada tuli nii enda kui ka teiste ohutustega.

Tormise ja raskete olude tõttu merel, pidid Optimist klassi sõitjad seekord kaile jääma, küll aga said ülejäänud sõitjad oma oskused proovile panna.

Laser klassi sõitjate puhul kujunes võitjaks Henry Rauniste (Rein Ottosoni Purjespordikool), teisele kohale tuli Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi) ning kolmandaks jäi Katariina Roihu (Tallinna Jahtklubi).

Zoom 8 puhul tuli võitjaks Rasmus Randmäe (Rein Ottosoni Purjespordikool), teisele kohale tuli Kertu Külaots (Tallinna Jahtklubi) ning kolmandale kohale purjetas Juta Koov (Tallinna Jahtklubi).

Homme algavad võistlussõidud kell 11 ja plaanis on pidada kuni 4 võidusõitu.

Tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/eestimv2021noorteyhepaadid#!/results?classId=Q

Fotod: https://www.facebook.com/Eesti.Jahtklubide.Liit/photos/?ref=page_internal

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is