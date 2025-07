Eesti meeskonnad ORC Double-handed Euroopa meistrivõistlustel Helsingis

Täna algasid Helsingis ORC Double-handed Euroopa meistrivõistlused, mida võõrustab 5.–12. juulini HSK (Helsingfors Segelklubb). Võistlusformaat eeldab kaheliikmelisi meeskondi ning testib nii taktikaliselt kui füüsiliselt purjetajate oskusi. Eestit esindavad sellel kõrgetasemelisel regatil kaks meeskonda.

B-klassis, kus osaleb 12 tiimi, on võistlustules Erki Maidre ja Martin Ärm jahil My Car (X-35 mod) Kalevi Jahtklubist. Kapten Erki Maidre oli stardis ka 2022. aasta esimesel ORC Double-handed MMil, mille raames purjetati ümber Gotlandi. Tookord saavutati koos Jaanus Talpiga 11. koht. Vahepealsetel aastatel on Erki ja Martin kogemust kogunud ka Kalevi Jahtklubi korraldatud Baltic Sea Solo Race regattidel ning nüüd on nad tagasi rahvusvahelises konkurentsis. My Car on tugevalt modifitseeritud X-35, mis peaks hästi sobima prognoositavatesse keskmistesse tuultesse.

C-klassis, kus osaleb 19 jahti, esindavad Eestit isa ja poeg Andrus ja Angus Aarna Ant Pärnu Jahtklubist jahil MASU (X-34). Nende osalemine sümboliseerib põlvkondade vahelist koostööd ja tugevat seotust avamerepurjetamisega.

Võistlusnädal algas reedel jahtide varustuse ja turvalisuse kontrollidega ning jätkus esmaspäeval treeningsõiduga. Täna, teisipäeval, on kavas lühike avameresõit (~32 miili), millele järgneb kolmapäeval startiv kuni 48 tundi kestev pikk offshore-sõit. Võistlus lõpeb reedel jahtide naasmisega sadamasse ning laupäeval 12. juulil pärjatakse uued ORC doublehanded Euroopa meistrid.

Vaata intervjuud Erki Maidre ja Martin Ärmiga, kus nad räägivad oma ettevalmistustest, varasemast kogemusest ning ootustest regatiks: https://www.facebook.com/share/v/15f2c2oop3/

Soovime meie meeskondadele tugevaid tuuli ja kindlat kurssi Helsingis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel!

Regati korraldamisel osaleb ka kolm Eesti võistlusametnikku – peavõistlusjuhina Madis Ausman, rahvusvahelises züriis Johanna Poksi ning ORC kommunikatsiooni ja meedia eest vastutab Piret Salmistu.

Regati veebileht https://www.dheuropeans2025.com/

Jahtide reaalajas liikumist saab jälgida TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20250705_ORCDoubleH/3110

Tekst: Piret Salmistu

Fotod: Pepe Korteniemi