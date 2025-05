Eesti Jahtklubide Liit sai uue nime – Eesti Purjetamise Liit

21.mail toimunud Eesti Jahtklubide Liidu üldkoosolekul kinnitati organisatsiooni uueks nimeks Eesti Purjetamise Liit. Nimevahetuse otsus lähtub vajadusest tuua paremini esile alaliidu sisu ja eesmärgid – edendada purjetamist Eestis kõigil tasanditel.

„Meie missioon on Eesti purjetamise viimine uuele tasemele – nii sportlikus kui avalikkuse mõttes. Selleks on oluline, et ka organisatsiooni nimi oleks arusaadavam, selge ja kõnetaks nii meediat, toetajaid kui ka rahvusvahelisi partnereid,“ selgitas alaliidu president Sven Nuutmann.

Kuigi nimi „Eesti Jahtklubide Liit“ peegeldab ajaloolist struktuuri on tänane tegevusulatust suurem – alaliidu liikmete seas on lisaks jahtklubidele ka spordikoolid, purjespordikoolid ja klassiliidud.

Rahvusvaheliselt on enamik lähiriike – sealhulgas Soome, Rootsi, Norra, Taani, Läti ja Leedu – samuti kasutanud terminoloogiat, mis viitab otseselt purjetamisele, ning ka katuseorganisatsioon World Sailing esindab purjesporti laiemalt.

Nimevahetusega koos esitletakse lähinädalatel ka uut visuaalset identiteeti ja kodulehte. Uus logo esindab purjetamise eri alasid: svertpaadid, avamerepurjetamine, jääpurjetamine ja surf. Identiteedi värskendus toob kaasa nooruslikuma ja atraktiivsema kuvandi, mis toetab alaliidu strateegilisi eesmärke.

Nimevahetus on osa suuremast arengusuunast, mille hulka kuulub ka Noored Talendid Olümpiale 2028, mis on juba pälvinud avalikkuse tähelepanu ning suurendanud alaliidu nähtavust meedias ja toetajate seas.