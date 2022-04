Eesti Jahtklubide Liiduga ühines Aero Purjetajate Liit

Aero Purjetajate Liit ühendab amtöörpurjetajaid, kes sisustavad oma aega ja populariseerivad purjesporti sportliku svertpaadi RS Aero kaudu. Meie eesmärgiks on koondada laiapõhjaline purjetajate kogukond, kellele meeldib arendada oma purjetamisoskusi läbi treeningute ja võistluste. Aero purjetajatele on tähtsamad kvaliteetne ajaveetmine, armastus purjetamise vastu ja sõprus, kui vaid sportlikud tulemused. Soovime oma positiivse ja eluterve suhtumisega ühendada ka erinevaid jahtklubisid ning organisatsioone, milledes Aero purjetajaid leidub. Juurutame mõttelaadi ja kultuuri, et svertpaat sobib ideaalselt igas vanuses naistele ja meestele nii oma vaba aja veetmiseks kui ka võistlemiseks kodu-ja välismaal.