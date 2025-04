Eesti Jahtklubide Liidu pop-up merekool “Meresõber” tähistab sel suvel oma kümnendat hooaega

Sel suvel veekogude äärde ja sadamatesse jõudev Eesti Jahtklubide Liidu pop-up merekool “Meresõber” tähistab väärikat verstaposti – oma kümnendat hooaega. Aastate jooksul on Meresõbra merekoolist saanud oluline sild veeäärsesse maailma paljudele lastele ja noortele üle Eesti. Just siit on oma tee veespordialade juurde leidnud mitmed täna aktiivselt tegutsevad purjespordikoolid, nagu Sõru Merekool ja Narva-Jõesuu jahtklubi.

Suvekool liigub ringi üle Eesti ja toob mere lähemale

Pop-up koolina loodud Meresõber pakub vahetut ja elamusterohket võimalust tutvuda purjetamise ja teiste veespordialadega. Klassiruumiks on spetsiaalselt kohandatud merekonteiner, mis sadamasse või veekogu äärde jõudes avaneb terrassiga hubaseks õpikeskkonnaks. Kogenud juhendajate käe all saavad nii lapsed kui täiskasvanud proovida purjetamist, lohesurfi, kajakit, purjelauda või SUP-lauda.

Meresõbra koolis on tähtsal kohal ka veeohutus ja merekeskkonna hoid. Õpe on praktiline ja mänguline ning sobib eriti hästi lastele, kes alles teevad esimesi samme veespordis või soovivad oma pelglikkusest vee suhtes üle saada. Lisaks pakub merekool suurepärast võimalust leida uusi sõpru ning arendada koostöö- ja suhtlemisoskusi.

Uuenduslikuks lisanduseks on purjetamissimulaator, mis toob veidi tehnilisema poole veelgi käegakatsutavamaks. Simulaator võimaldab mõista purjetamise olemust, tuule mõjusid ja sõidusuundi. Õppesse lõimitakse ka teadmisi geograafiast ja füüsikast – näiteks kuidas määrata oma asukohta, kuidas puri töötab või mis paneb lained liikuma.

Suvekoolis saab osaleda 5-päevastel laagritel, mis toimuvad eelregistreerimise alusel ning on mõeldud 7–16-aastastele noortele. Laagriprogramm annab osalejatele algteadmised erinevatest veespordialadest ja õpetab ohutult merel käituma.

Meresõbra 2025. aasta suvine rännak:

1. juuli – 6. juuli : Salmistu sadam, Harjumaa

8. juuli – 13. juuli : Neeme sadam, Harjumaa

15. juuli – 20. juuli : Vergi sadam, Lääne-Virumaa

22. juuli – 27. juuli : Alliklepa sadam, Harjumaa

29. juuli – 3. august : Saadjärv, Tartumaa

5. august – 10. august : Viljandi

12. august – 17. august: Virtsu, Läänemaa

Igas asukohas on avatud kaks vanuserühma: 10–12-aastased ja 13–15-aastased. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-poe kaudu.

Tule ja saa Meresõbraks!

Kümne hooaja jooksul on Meresõber kasvatanud tugevat kogukonda, mis väärtustab merd, loodust ja aktiivset eluviisi. Kui ka sina soovid, et sinu laps leiaks suveks mõtestatud ja lõbusa tegevuse, mis võib kujuneda ka eluaegseks kireks, on Meresõbra merekool ideaalne algus.

Lisainfo ja registreerimine: MERESÕBER LISAINFO