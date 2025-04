Eesti Jahtklubide Liidu juhid külastasid Narva-Jõesuu ja Toila jahtklubi

Eile käisid Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Sven Nuutmann ja peasekretär Madis Ausman kohtumas Narva-Jõesuu Jahtklubi ja Toila Jahtklubi eestvedajatega.

Kohtumiste eesmärk oli tutvuda kohalike jahtklubide tegevusega, arutada koostöövõimalusi ja jagada kogemusi. „Väga suur rõõm oli näha, kui palju tahet ja ideid klubidel on,“ sõnas EJL president Sven Nuutmann. „Paadipargid on korralikud ja trennides jagub purjetajaid. Ühiseks murekohaks on treenerite leidmine ning soov suurendada koostööd teiste Eesti jahtklubidega, näiteks välislaagrites käimise, ühiste praktiliste koolituste ja üldise mõttevahetuse kaudu. Selles osas oleme juba tööd alustanud ja loodame peagi tulemusi näha,“ lisas Nuutmann.

Narva-Jõesuus tervitasid EJL delegatsiooni klubiülem Anatoli Ivanov ning Alina Baranova ja Anton Lebedev.

Klubi andis ülevaate oma senisest tegevusest ja tulevikuplaanidest. Arutelud keskendusid purjespordikooli arengule, noorte sportlikele saavutustele ning purjetamise ja mereturismi hetkeseisule Narva-Jõesuus. Samuti käsitleti klubi tulevast taotlust Õiglase Ülemineku Fondist, et saada rahastust sadama kaiseina renoveerimiseks ja kalda tugevdamiseks, seda eesmärgiga muuta noorte treeningud turvalisemaks ja efektiivsemaks. Lisaks arutati koostööd Eesti Jahtklubide Liiduga ja võimalusi noorte purjetajate edasiseks arenguks.

Kohtumise järel külastasid EJL esindajad Narva-Jõesuu uue muuli ehitusplatsi, mille valmimine on planeeritud 2026. aastaks koos faarvaatri süvendamisega.

Seejärel külastati Toila Jahtklubi, kus klubiülem Veiko Simm tutvustas klubi tegevusi ja tulevikuplaane. Toila alustab uut hooaega heade toetajate toel ning tänu Õiglase Ülemineku Fondist saadud rahastusele on soetatud 10 uut RS Aero paati. Simm tõi esile ka Toila Vabatahtliku Merepääste seltsi, kes on olnud oluline koostööpartner ja panustanud klubi arengusse. Lisaks on merepääste selts andnud klubile kasutada ruume uues merepäästemajas, kus purjetajatele on ellingus eraldi pind. „Toila on väga hea näide kohalikust koostööst ja piirkondliku merekultuuri arendamisest,“ märkis EJL peasekretär Madis Ausman.

EJL president Sven Nuutmann võttis kohtumised kokku sõnadega: „Tore oli näha, kuidas kohalikel tegijatel silm säras ja tahtmist Eesti purjetamise asja ajada jagub. Proovime liidu poolt olla klubidele hea partner ning mõttekaaslane ja aidata piirkonna purjetamist edendada koos klubidega.“