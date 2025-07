Eesti jaht MASU avas ORC doublehanded EMi Helsingis teise kohaga

Täna algasid Helsingis ORC Doublehanded Euroopa meistrivõistlused, mida võõrustab 5.-12. juulini HSK (Helsingfors Segelklubb klubi). Eesti on esindatud kahe meeskonnaga.

Esimene hoiatussignaal oli planeeritud kell 11:00, kuid muutlik tuul sundis korraldusmeeskonda stardi edasi lükkama ning stardiliini ümber tõstma. Lõpuks said jahid starditud kell 11:40 ca 33-miiliisele rajale.

Võistluse peavõistlusjuht Madis Ausman kommenteeris päeva ilmaolusid järgmiselt:

„Eeldasime, et krüssulõigul tuleb teha mitu pauti, et see oleks pikem ja taktikaline, kuid läände pööranud tuule tõttu muutus see lõik külgtuules purjetamiseks. Seetõttu finišeerisid jahid ligi tund aega varem, kui esialgu prognoosisime. Tuulepööret oli küll ette ennustatud, aga paar tundi hilisemale ajale. Samas vaibus tuul ka oodatust varem, nii et lõpuks sujus kõik hästi.“

C-klassis pakkus suurepärast esitust Rootsi meeskond Garmin Team Pro4u – pardal Patrik ja Emil Forsgren. Modifitseeritud First 36.7 tüüpi jaht läbis distantsi sõiduajaga 4:48:48 ning teenis veenva esikoha, edestades konkurente rohkem kui 9 minutiga ümberarvutatud ajas.

Eesti jaoks tõi suurepärase tulemuse Pärnu Jahtklubi meeskond MASU (X-34), isa ja poeg Andrus ja Angus Aarna, kes saavutasid tugeva teise koha. Poodiumi kolmandale astmele tõusis Soome jaht LaChapelle (First 35), millel purjetasid Joonas Paivarinta ja Jaakko Perimaa.

B klassis purjetavad Erki Maidre ja Martin Ärm jahil My Car (X-35 mod) Kalevi Jahtklubist saavutasid 9. koha.

Pikk avameresõit kestvusega kuni 48 tundi, stardib kolmapäeva pärastlõunal kell 15.

Jahtide liikumist saab jälgida reaalajas TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20250705_ORCDoubleH/3110

Foto: Pepe Korteniemi

Teks: Piret Salmistu