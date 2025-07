Eesti jahid ORC Euroopa meistrivõistlustel Palmal esimesel ja kolmandal kohal

Palma de Mallorcal toimuval 43. Copa del Rey MAPFRE regatil, mis kannab tänavu ORC Euroopa meistrivõistluste tiitlit, on Eesti purjetajatel suurepärane hoog sees. Kolme võistluspäeva järel juhib ORC B klassi Mati Sepa juhitud Technonicol ning kolmandal kohal on Ott Kikkase meeskond Sugar 3 (Italia 11.98).

Mõlemad Eesti jahid kuuluvad oma klassi tippu: Technonicol on tulnud maailmameistriks X-41 klassis, Sugar 3 on aga valitsev Euroopa meister ORC klassis C ja teeb nüüd debüüdi klassis B.

„Esimestel päevadel polnud meil sobivaid tuuli, pidime kannatlikult pundis püsima – ja see õnnestus,“ kommenteeris Mati Sepp. „Tänane stabiilne ja piisav tuul sobis meile ideaalselt – meie jaht on vastutuules kiire, saime taktika enda dikteerida ja tulemused tulid.“

Intervjuu Mati Sepaga: https://www.facebook.com/Eesti.Purjetamise.Liit/videos/1287696502954495

Teise võistluspäeva rannikusõidus, kus tippude vahed jäid alla kuue minuti, võttis etapivõidu Sugar 3, Technonicol saavutas neljanda koha, olles küll kiireim reaalajas. Kolmandal päeval toimunud lühirajasõitudes võitis Technonicol ühe sõidu ja sai teises kolmanda koha, Sugar 3oli vastavalt jagatud 11. ja teine.

ORC B klassi üldseis (pärast 3 võistluspäeva):

1. Technonicol (EST) – 12 punkti

2. Sideracordis (ITA) – 20 punkti

3. Sugar 3 (EST) – 20,5 punkti

„Kui Sugaril lisavad powerit Itaalia tipud Simone Ferrarese ja Sandro Montefusco, siis Technonicolil on puhas Eesti meeskond,“ lisas Sepp. „Teeme oma asja ja pigistame X-41-st maksimumi.“

Lisaks ORC B klassile on eestlane Taavi Valter Taveter edukalt võistlemas ORC C klassis Saksa lipu all seilava Early Birdi (Cape 31) pardal. Meeskond on võitnud kaks sõitu ja lõpetanud kaks korda teisena, juhtides selgelt ORC C arvestust.

Copa del Rey MAPFRE on Vahemere tähtsaim regatt, mida iseloomustab kõrgetasemeline osalejate nimekiri ja kuninglik kohalolek: Hispaania kuningas Felipe VI purjetab ise Aifose pardal ORC 0 klassis.