Aksel Haava lõpetas Torboles toimunud IQFoili noorte mängud 8. kohaga

6.–10. aprillini peeti Itaalia põhjaosas Torboles rahvusvahelised purjelauavõistlused IQFoil Youth & Junior Games, kus osales 218 noorsportlast 23 riigist. Võisteldi U17 ja U19 vanuseklassides, nii poiste kui tüdrukute arvestuses. Kavas olid rajasõidud, slaalomid ja ülestuulesprindid.

Eestit esindanud Aksel Haava (EST686) tegi U19 meeste seas tugeva esituse ning lõpetas võistluse 8. kohaga 73 sportlase hulgas. Haava näitas head hoogu juba avapäevast alates, lõpetades esimesed päevad kolmandal ja teisel kohal ning kandis neljandal võistluspäeval ka kollast liidrisärki.

„Gardal on olnud mul juba palju võistlusi ja võin öelda, et tunnen seda järve väga hästi ja olin enesekindel. Esimese päeva lõpus olin kolmas, teise päeva lõpus teine ja neljanda päeva sõite alustasin kollase liidrisärgiga. Kahjuks oli neljandal päeval tuul ebastabiilne ja nõrk ning tehti palju valestarte, mis viis mind tasakaalust välja. Teadsin, et pean medalisõitudes hea stardi tegema, sest konkurendid olid kõvad, aga kahjuks olin 0,5 sekundit liiga kiire ja sain musta lipu. Seekord siis niimoodi, aga sain teada, et olen võimeline top3 olema ja loodan, et sain hea ettevalmistuse juuli Prantsusmaa MM-ks,“ kommenteeris Haava võistlust.

Samast klassist võistlesid ka Oskar Lillepea (EST22), kes sai 35. koha, ning Karl Sören Tamm (EST420), kes lõpetas 62. kohal.

Nooremas, U17 klassis esindas Eestit Leonid Turovski (EST110), kes lõpetas võistluse 73. kohal 81 sportlase seas.

Sportlastega oli kaasas treener Matthew Rickard.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://2025iqyjgamestorbole.sailti.com/en/default/races/race-resultsall