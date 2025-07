A. Le Coq 68. Muhu Väina regatt on ametlikult alanud

Laupäeval, 12. juulil, kogunesid sadakond jahti ning ligi 600 purjetajat Haapsallu, et alustada Eesti suurimat avamerepurjetamise sündmust – A. Le Coq 68. Muhu Väina regatti. Täna, pühapäeval, anti Haapsalu lähistel võistluse esimesele etapile stardipauk ning nädalane mereseiklus on täies hoos.

Eilne päev Haapsalus Grand Holm Marina sadamas oli täis ettevalmistusi pikaks võistluseks ja merematkamiseks. Selleks et nädalapikkune merelolemine ohutu ja turvaline oleks, peavad jahid kandma turvavarustust ja järgima olulisi ohutusreegleid. Regati tehniline meeskond kontrollis kõiki jahte selleks, et seda tagada. Regatibüroos käis vilgas tegevus registreerimaks kõik osalejad pardale ja jagamaks viimaseid näpunäiteid regati tegevusteks.

Õhtul kuulutati regatt avatuks piduliku tseremooniaga sadama ellingus.

Regati direktor Agnes Lill rõhutas oma avakõnes ohutuse ja meeskonnavaimu olulisust:

„Hea meremees teab, et purjetamine nõuab tähelepanelikkust, koostööd ja kannatlikkust – kõike seda soovin teilegi. Palun pöörake erilist tähelepanu turvalisusele: kontrollige enne starti oma varustust ja ärge alahinnake ilmastikutingimusi. Kui olud karmistuvad, on päästevest teie parim sõber – kandke seda! Võistlus on võimalus end proovile panna, aga ärgem unustagem ka regati vaimu – koostegemine, kogukonnatunne ja üksteise austamine nii merel kui kaldal.”

Kalevi Jahtklubi juhatuse liige ja jahi Forte meeskonnaliige Tammo Otsasoo ütles oma tervituses:

“Muhu Väina regatt on Eesti purjetamise süda – see ühendab põlvkondi, kogukondi ja kannab edasi merelise eluviisi vaimu. Kalevi Jahtklubi jaoks on see traditsioon au ja vastutus korraga.”

Tervituse edastas ka peasponsorit esindav A. Le Coqi turundusjuht Katrin Vernik, kes rõhutas koostöö tähendust regati korraldajatega:

„See on meeskondadevaheline üksteise hoidmine ja aktsepteerimine – vaimsus, kus igaüks teab oma rolli ja panust. See sarnaneb väga meie enda ettevõttesisesele koostööle ja eduvalemile.”

Haapsalu linnapea Urmas Sukles tervitas purjetajaid ning andis Viktor Siilatsile üle linna tunnustuse panuse eest sadamataristu arendamisse:

„See, et Muhu Väina regatt taas Haapsalus algab, teeb ainult rõõmu. Meie sadamad on saanud suurepärase infra, olles seega heaks regatisadamaks – tänu Viktorile.”

Viktor Siilats, regatisadama eestvedaja, lisas:

„Siin sadamas on alati olnud hea ja tuntud emotsioon. Nii nagu eelmisel aastal lõppes regatt Haapsalus ja tänavu algab siit – see pikendab mõnusat regatimeeleolu.” Loomulikult soovis ta purjetajatele pärituult ja seitset jalga vett kiilu alla.

Avamisõhtu meeleolu hoidis üleval Sadama Disko, esines tantsuansambel Prime Time.

Täna pärastlõunal said Rohuküla lähistel stardi 71 jahti ORC I–IV klassides. Suurematele jahtidele on Muhu Väina regatt osa ettevalmistusest augustis Tallinnas toimuvateks Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusteks, väiksemate jahtide jaoks on see aga Eesti meistrivõistlusteks. Lisaks on stardis ka 13 Folkboot-klassi alust, kes selgitavad välja oma klassi parimad ja 12 regati kaasa purjetavat matkagrupi jahti.

Pikem ülevaade tänasest etapist juba järgmises teates.

A. Le Coq 68. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Amserv, Alter Marine, Sportland Eesti, Loodus Invest, Alexela, Joik Eesti, Pantaenius, LTT, Apotheka, Mount Gay, Liviko, DSV, Santa Maria, Baltic Cruisers, Visit Saaremaa, GST Marine Paadipood ja Visit Pärnu.

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi ning kaaskorraldajateks Eesti Purjetamise Liit, Haapsalu Jahtklubi, Grand Holm Marina, Kõiguste sadam, Kuressaare Jahisadam, Saaremaa Merispordi Selts ja Pärnu Jahtklubi.

