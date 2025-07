A. Le Coq 68. Muhu Väina regatt – Eesti suve purjetamisklassika algab laupäeval Haapsalus

Mis on Eesti purjetamissuves kindlamast kindlam? Et Muhu Väina regatt tuleb taas – ja juba 68. korda! 12.–19. juulil 2025 leiab aset Eesti vanim ja suurim purjetamisvõistlus, A. Le Coq Muhu Väina regatt, mis toob Eestimaa vetesse sadakond jahti ja pea 600 purjetajat Eestist, Soomest, Leedust, Lätist ja Rootsist. Seitsmepäevane meresõit algab Haapsalus, viib võistlejad Kõiguste ja Kuressaare sadamatesse Saaremaal ja lõpeb Pärnus. Regatt pakub kõrgetasemelist sportlikku konkurentsi, mõnusat merekultuuri ja meeleolukat kaldamelu igas peatuspaigas.

Marsruut ja võistluspaigad

Regatt saab alguse laupäeval, 12. juulil Haapsalus Grand Holm Marina sadamas registreerimise, jahtide ja turvavarustuse kontrolli ja ametliku avamisega. Pühapäeval, 13. juulil antakse keskpäeval esimene hoiatussignaal Haapsalu lähistel ja sõidetakse traditsiooniline Alter Marine Haapsalu ring. Esmaspäeval kulgeb LTT etapp Haapsalust Kõigustesse, teisipäeval sõidetakse Alexela Kõiguste ring. Kolmapäeval viib Mount Gay etapp jahid Kõigustest Kuressaarde, neljapäeval toimub Joik lühirada Kuressaare lähistel ning reedel purjetatakse Santa Maria etapil Pärnusse. Laupäeval, 19. juulil, lõpetab regati Loodus Invest Pärnu ring, millele järgneb autasustamine ja pidulik lõpetamine.

Kaldaprogramm ja muusikaõhtud

Igas sadamas on oodatud kaasaelajad, sõbrad ja meresõbrad. Õhtuti toimub regatisadamates etapi võitjate autasustamine ning mitmes sadamas ka muusikaprogramm. Haapsalus esineb laupäevaõhtuses regatikülas ansambel Prime Time ja DJ Vunk. Teisipäeval Kõigustes paneb peo püsti ansambel Tuulebant, neljapäevaõhtul Kuressaares annab kontserdi duo Väliharf. Regati traditsiooniline kõrghetk toimub Pärnus, kus võitjate autasustamisele järgneb lõbus komme heita võitnud jahtide kaptenid sümboolselt vette. Kogu kaldaprogramm on kättesaadav veebilehel https://muhuvain.ee/kaldaprogramm/

Reaalajas jälgitav regatt

Kõik regatil osalevad jahid on varustatud jälgimisseadmetega ning nende liikumist saab reaalajas jälgida TracTrac platvormil. Tänavu on Tallinnas toimuvate Garmin ORC maailmameistrivõistluste ettevalmistuseks jälgimissüsteemiks kaasatud ORC-i soovitatud partner TracTrac, kelle abil kuvatakse lisaks jahtide reaalsetele asukohtadele ka ennustatavad tulemused vastavalt korrigeeritud ajale. Uuendusena on lisatud Windy mobiilirakenduse andmed tuuletugevuse kohta distantsil ning automaatselt arvutatakse ennustatav finišeerimise aeg.

TracTrac regati link https://tractrac.com/event-page/event_20250711_MuhuVina/3127

Kas tiitlid saavad kaitstud või on uued säravad tegijad poodiumile tõusmas?

Lisaks regati autasudele jagatakse Pärnus välja ka Eesti meistrivõistluste medalid ORC III ja ORC IV klasside parimatele. Need klassid hõlmavad väiksemaid aluseid, mille CDL ehk veeliini pikkus on kuni 8,5 meetrit. Kokku on regatil viis võistlusklassi: neli ORC arvestuse klassi ja folkbootide klass, lisaks osalevad mittevõistlevas matkagrupis 12 jahti Eestist ja Soomest. Osalejate nimekiri https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2025#!/entries?classId=orc1

Tippkonkurents ORC klassides

ORC I klassis puudub tänavu valitsev võitja NOLA, kuid konkurentsi pakuvad mullused poodiumitiimid ning 2025. aasta Eesti-Soome meistrivõistluste medalistid. Nende seas on ORC Euroopa meister ja Eesti-Soome meister OLYMPIC (X-41 mod) Tiit Vihuli juhtimisel, Muhu Väina 2024. aasta hõbe SHADOW (J-112E) Harles Liiviga roolis, Eesti-Soome hõbe FORTE (X-41) Jaak Jõgi meeskonnaga ja pronks FANATIC 2 (Italia 11.98), mille roolis on Juss Ojala.

ORC II klassis on stardis kogu mullune esikolmik. Regati mullune võitja, 20. hooaega tähistav AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7) purjetab Margus Žuravljovi juhtimisel. Nendega konkureerivad 2024. aasta ORC Euroopa meistrivõistluste pronks ja Eesti-Soome meister KATARIINA II (Arcona 340) Aivar Tuulbergi juhtimisel ning eelmisel aastal kolmanda koha saavutanud JAZZ (First 35) Tarmo Endi meeskonnaga.

Eesti meistritiitlid ORC III ja IV klassis

ORC III klassis on taas stardis mullune esinelik. Regati favoriitideks on BELLATRIX (X-99) Rauno Pielbergi juhtimisel, BRIGITTA (Cross 31) Priit Jüriojaga roolis, PILOILLERI III (FF 31 IMS) Alari Lagle meeskonnaga ning FARO (Ridas 31), mille roolis on Jan Matveus.

ORC IV klassis asub tiitlit kaitsma LAGLE III (Finn Express 83) Ülari Velviste juhtimisel. Mullune teise koha saavutanud VESILEENU (Polaris) on stardis Imre Marmori meeskonnaga ning kindlasti on neile konkurentsi pakkumas Margus Tasa meeskond jahil MERCURIUS (Carter 30) Saaremaa Merispordiseltsist, kes mitmeid kordi regati poodiumil olnud.

Folkboot – klassikaline ilu ja oodatavad uued vastasseisud

Mullune duell Mikk Kööseli JONNA ja Olev Oolupi BACCHUS vahel päädis JONNA võiduga. Tänavu BACCHUS stardis ei ole, kuid JONNA naaseb tugevdatud koosseisuga, pardal ka mitmekordne võitja Tiit Riisalo. Saab näha, kes tiitlikaitsjale tänavu kõvemat konkurentsi pakkuma hakkab.

Naisvõistkonand stardiliinil

Traditsiooniliselt osaleb regatil ka ainult naistest koosnevaid meeskondi. Tänavu asuvad stardijoonele neli jahti: Kadri (Conrad 25R) Meribel Vahsteini juhtimisel Saaremaalt, Celia (Inferno 29) Nele Leit-Teetlausiga Pärnust, Kaija (OPTY 71 A) Annika Malva juhtimisel Noblessneri Purjetamiskoolist ning folkboot Filur, mille roolis on Liise Köösel Kalevi Jahtklubist.

A. Le Coq Muhu Väina regatt on purjetamissuve suurim sündmus, kus kohtuvad sportlik kirg, mereaustus ja kogukonnatunne. Tulge ja saage osa Eesti purjetamissuve tipphetkest – purjetajate laulupidu ootab!

„Muhu Väina regatt on palju enamat kui pelgalt võistlus – see on osa Eesti purjetamiskultuurist, mis toob kokku eri põlvkondade meresõitjad, ühendab sadamad ja kogukonnad ning pakub ainulaadseid hetki nii merel kui kaldal. Kalevi Jahtklubi jaoks on suur au olla selle traditsiooni kandja ja korraldaja juba 68. korda.“ – Kalevi Jahtklubi klubiülem Ain Roosma

Suur tänu kõikidele toetajatele ja partneritele, kelle panus aitab kaasa sellele, et Muhu Väina regatt saaks jätkuvalt olla Eesti suve suurim purjetamissündmus.

A. Le Coq 68. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Amserv, Alter Marine, Sportland Eesti, Loodus Invest, Alexela, Joik Eesti, Pantaenius, LTT, Apotheka, Mount Gay, Liviko, DSV, Santa Maria, Baltic Cruisers, Visit Saaremaa, GST Marine Paadipood ja Visit Pärnu. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi ning kaaskorraldajateks Eesti Purjetamise Liit, Haapsalu Jahtklubi, Grand Holm Marina, Kõiguste sadam, Kuressaare Jahisadam, Saaremaa Merispordi Selts ja Pärnu Jahtklubi.

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2025#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Jahtide liikumine võistlusrajal järele vaadatav kõikide etappide kaupa TracTrac vahendusel https://tractrac.com/event-page/event_20250711_MuhuVina/3127

Regati fotogaleriid © Janis Spurdzins Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Info:

Agnes Lill

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati direktor

Tel. 5667 7232, e-mail: agnes@muhuvain.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com

http://muhuvain.ee/

Foto: Janis Spurdzins