2025. aasta ORC maailmameistrivõistluste peasponsoriks saab Garmin 

Garmin ORC World Championship 2025 toob Tallinnasse maailma parimad avamerepurjetajad ja tipptehnoloogia.

Tallinn valmistub taas võõrustama avamerepurjetamise maailma tippe – 8.–16. augustini 2025 toimuvad Kalevi Jahtklubis ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskuses Pirital Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused. Regati peasponsoriks on rahvusvaheliselt tunnustatud tehnoloogiaettevõte Garmin, mis jätkab oma pühendumust purjetamise tippsündmuste toetamisele. Garmini kaasatus lisab maailmameistrivõistlustele väärtust nii tipptasemel tehnoloogiliste lahenduste kui ka sujuva korralduse näol.

Eestil on ORC tiitlivõistluste korraldamises edukas ajalugu – 2015. aastal peeti Pärnus Volvo Estonia ORC Euroopa meistrivõistlusi ning 2021. aastal toimusid Tallinnas Alexela ORC maailmameistrivõistlused. Mõlemal korral võitsid Eesti purjetajad kõrgeid tiitleid, tuues koju nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistluste kuldmedaleid.

Garmin – globaalne tehnoloogialiider mere- ja spordimaailmas

Garmin on ülemaailmselt tuntud navigeerimis-, side- ja infotehnoloogia valdkonnas ning mängib olulist rolli ka merenduses. Regati ajal lisatakse Garmin Navionics® andmebaasi ajutised rajamärgistused, mis on võistlejatele abiks nii lühikestel kui ka pikkadel avamereetappidel.

Lisaks saavad ORC maailmameistrivõistluste üld- ja Corinthian-klassi (harrastajad) võitjad auhinnaks Garmin quatix® 7 Pro Sailing multispordikellad, mis on loodud spetsiaalselt purjetajatele.

Garmini seotus ORC tiitlivõistlustega pole uus – 2024. aastal oli Garmin ORC Euroopa meistrivõistluste kuldpartner Ahvenamaal Mariehamnis ning jätkab oma toetust ka ORC Double-Handed Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad Helsingis 5.–12. juulil 2025.

“Meil on au jätkata ja suurendada oma panust ning toetust ORC-le,” ütles Mattias Daldborg, Garmini vanem merenduse turundus- ja kommunikatsioonijuht EMEA regioonis. “ORC esindab purjetamise tõelist ja ehedat hinge ning olla nii brändina kui ka turuliidri purjetamistehnoloogiate kaudu selle osa on väga põnev – ootame seda võimalust suure huviga.”

Tallinn – purjetamistraditsioonidega merelinn

Garmin ORC World Championship 2025 toimub erilise spordiaasta raames. Tallinn tähistab 45 aasta möödumist 1980. aasta olümpiaregatist, mis on Eesti purjetamise ajaloos oluline verstapost. Lisaks on Eesti pealinn tänavu ka Euroopa spordipealinn 2025, mis toob siin toimuvatele rahvusvahelistele ja kohalikele spordisündmustele veelgi enam tähelepanu.

„Garmini toetus on märk regati maailmatasemel kvaliteedist,“ sõnas Kalevi Jahtklubi kommodoor Tõnu Tõniste. „Rahvusvaheline kaubamärk, millel on suured kogemused nii spordi- kui ka meretehnoloogia valdkonnas, annab maailmameistrivõistlustele lisaväärtust. See aitab meil võistluseid korraldada veelgi kõrgemal tasemel ning pakkuda nii sportlastele kui ka pealtvaatajatele parimat võimalikku kogemust.“

Garmin ja Jakari Marine – tugevad partnerid Eesti purjetamisele

Lisaks Garmini emaettevõttele on Eestis oluliseks partneriks ka Garmini ametlik edasimüüja Jakari Marine, kelle panus purjetamise arengusse on märkimisväärne. Jakari Marine toetab Eesti Jahtklubide Liidu purjetamise võistlussarja, tunnustades noorte purjetajate arengut ja saavutusi.

“Alates 2020. aastast on Garmin Jakari Marine olnud Eesti Meistrivõistluste karikasarja peatoetaja,” lausus Eesti Jahtklubide Liidu president Sven Nuutmann. “Täna kannab sari nime Garmin Purjetamise Võistlussari, mis on meie purjespordihooaja põhivõistluste sari. Sündmusena on võistlussarja regatid purjetajate seas menukad, igal aastal võistleb sarjas kokku ligi viissada purjetajat. Peale meie merekarude löövad kaasa ka külalispurjetajad naaberriikidest. On heameel, et Garmini toetus Eestis laieneb nüüd ka avamerepurjetamisele ja ORC MMile.”

Jakari Marine on aastaid olnud ka Kalevi Jahtklubi toetaja. Garmin ORC maailmameistrivõistluste ajal esindab Jakari Marine Garmini kaubamärki ja pakub regatikülas Pirital tehnilist tuge.

Uued tehnoloogilised lahendused muudavad võistluse jälgimise lihtsamaks ja põnevamaks

Garmini ajutised rajamärgistused Garmin Navionics® andmebaasis pakuvad täiendavat navigatsioonilist tuge võistlejatele. Lisaks saab regatti reaalajas jälgida TracTrac jälgimissüsteemi abil, mis annab meediale, pealtvaatajatele, korraldajatele ja purjetajatele täpse ülevaate jahtide liikumisest võistlusrajal.

TracTrac muudab purjetamise – sageli keeruliselt jälgitava spordiala – fännidele haaravamaks, visualiseerides võtmemomente, pakkudes intuitiivset ning kasutajasõbralikku juurdepääsu nii lauaarvutis kui ka mobiilseadmetes.

Tänu Offshore Racing Congressi (ORC) ja TracTraci koostööle on viidud reaalajas jälgimine uuele tasemele. Võistluse ajal järjestatakse jahid nüüd nende ennustatava tegeliku parandusaja (handicap) järgi, mitte lihtsalt eeldatava finišeerimise põhjal. See uuendus annab pealtvaatajatele ja meediale täpsema ülevaate võistluse hetkeseisust, muutes jälgimise veelgi kaasahaaravamaks.

Maailmatasemel korraldus ja toetajad

Garmin ORC World Championship 2025 võistluse õnnestumisele aitavad kaasa mitmed olulised partnerid. Peasponsor Garmini kõrval toetavad regatti Tallinna linn, Eesti Kultuuriministeerium, Telia/Inspira, SEB Pank, Amserv/Toyota, Pantaenius, Alter Marine, Sportland ja Coffee Address. Rohkem infot toetajate kohta SIIN.

Võistluste korraldajateks on Kalevi Jahtklubi, Tallinna Olümpiapurjespordikeskus ja Eesti Jahtklubide Liit koos ORC – Offshore Racing Congress’iga, kes toovad Tallinnasse avamerepurjetamise suursündmuse, kus tehnoloogia, sport ja merekultuur põimuvad maailmatasemel võistluseks.

Garmin ORC World Championship 2025 veebileht: orcworlds2025.com