Talisurfi maailmameistrivõistlused WISSA 2020 toimuvad Soomes Lestijärvis

Algselt Pärnus toimuma pidanud WISSA 2020 asukoht on viidud üle põhja poole – Lestijärvisse Soomes, kuna Eestisse ega ka Soome lõunaossa ei ole talv veel saabunud.

Lestijärvis valitsevad väga soodsad tingimused – 30-40 cm paksune sile jää, mis hetkel on kaetud kerge lumega. Ilmaprognoosi kohaselt on oodata külmakraadide tugevnemist ning veidi lumelisa. Järv on piisavalt suur (64,7 km2), et mahutada samaaegselt ära nii lohede kui purjekelkude ja tiibade kursisõidu rajad.

Majutuse informatsioon lisatakse võistluse kodulehele https://wissa2020.ee/ 29. jaanuaril.

Võistlusala ning regatibüroo asukohad teatatakse järgmisel nädalal.

Täname Lestijärvi valda ja talvisurf.fi abi eest võistluse uude asukohta üleviimisel.