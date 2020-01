Selgus purjetamise Eesti rahvusvõistkonna kolmas liige

Uudse purjetamisvõistluse SSL Gold Cup Eesti rahvustiimi pääses kolmanda liikmena Mati Sepp. Kui kaks esimest liiget nimetas võistkonda kapten Tõnu Tõniste, siis Sepp sai tiimi võistluste korraldajate poolt koostatud paadiklasside ülese pingerea alusel. Jalgpalli MMist inspireeritud SSL Gold Cupil hakatakse parima purjetamisriigi tiitli nimel võistlema 2021. aasta sügisel Šveitsis.

“Mati Sepp on Star Sailors League’i purjetamise pingereas juba mõnda aega eestlastest kindlalt esimesel kohal, nii et üllatus see polnud, et just tema järgmisena võistkonda pääses. Mati on üks Eesti parimaid roolimehi ja tulnud nii Euroopa kui maailmameistriks. Tema trumpala on match race ja need oskused kuluvad meile ka SSL Gold Cupil väga ära,” ütles kapten Tõnu Tõniste.

Mati Sepp on viimased 15 aastat olnud professionaalne purjetaja ja paikneb hetkel maailma match race tiimide edetabelis 6. kohal. “Mul on kogemusi väga erinevate jahiklassidega. Lisaks olen võistelnud enamike vastasvõistkondade roolimeeste vastu, seega oskan taktikuna ennustada nende käitumist ja harjumusi,” sõnas Mati Sepp.

SSL Gold Cupil võisteldakse SSL-47 tüüpi jahiga, millega on Eesti võistkonna kandidaadid korra suvises treeninglaagris juba harjutanud. “SSL Gold Cup võistlustel kasutatavat jahti peab juhtima suure meeskonnaga tihedas omavahelises koostöös. Iga eksimus maksab kätte suure kiiruse kaotusega, seega tuleb Eesti võistkonnal kiiresti kohaneda ja meeskonna töö kallal hoolega vaeva näha,” lisas Sepp.

Eesti hakkab Šveitsis toimuvatel võistlustel parima purjetamisriigi tiitlit püüdma 2021. aasta sügisel. Nagu mainitud, moodustatakse võistkond nii paadiklasside ülese pingerea kui kapteni valikute põhjal. 10. novembril nimetas kapten Tõnu Tõniste tiimi esimeseks kaheks liikmeks Toomas Tõniste ja Peter Šaraškini.

Mati Sepp on seega esimene liige, kes pääseb võistkonda pingereast, kuhu on kokku koondatud kõikide paadiklasside purjetajad. „Pingereasüsteem täieneb pidevalt ja kõiki paadiklasse seal sees veel ei ole, kuid neid lisatakse järgemööda juurde. Igas süsteemis saab vigu otsida, kuid üldiselt peaksid pingereast tugevaimad välja kooruma,” sõnas Tõniste. Ka Sepa sõnul on küllaltki raske ühtset süsteemi koostada. “Samas tugevad purjetajad teevad endale alati nime ja tundub, et kõik riigid on leidnud ka võimaluse oma parimate purjetajate kaasamiseks,” lisas Sepp.

Sellel aastal plaanib Eesti rahvusvõistkond neli korda Šveitsi Grandsoni SSL treeningkeskusesse harjutama minna. Kokku on võistkonnas koos kapteniga 11 liiget – viis liiget nimetab kapten Tõnu Tõniste, viis liiget pääsevad võistkonda pingerea alusel. Järgmised kaks liiget selguvad 10. augustil taaskord paadiklasside ülesest pingereast.

