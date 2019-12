Roihud jätkavad 49er klassi maailmameistrivõistlustel hõbegrupis

Uus-Meremaal Aucklandis toimuvatel meeste olümpiaklassi 49er maailmameistrivõistlustel said täna läbi kvalifikatsioonisõidud. 9 sõidu kokkuvõttes on Juuso ja Henri Roihu 47. kohal, mis tähendab, et nad purjetavad homme algavates finaalsõitudes hõbegrupis.

“Oleme oma startide tehnikaga ja kiirusega rahul. Hea on märgata, et iga tuulega suudame sõita fliidi esiosas. Loodame, et järgmise kolme päeva jooksul suudame strateegilised otsused paremini teha ja tulemustes veel kõrgemale ronida,” sõnas roolimees Juuso Roihu.

“Olümpiakohta me siit Eestile kahjuks tuua ei suuda. Siin antakse neljale riigile OM koht ja kõik need 4 riiki on hetkel esikümnes. Sellele vaatamata võitleme edasi ja püüame teha oma elu parima võistluse,” lisas soodimees Henri Roihu.

“Poisid pole kunagi varem nii hästi sõitnud. Nad on kahte sõitu juhtinud ja kolmes sõidus jõudnud finišisse esikümnes. Kusjuures meil on olnud olud, mis vendadele kõige vähem sobivad – stabiilne meretuul. Hõbegrupis on seltskond väga tugev, oleme võitluseks valmis ja anname endast parima,” ütles treener Maria Veessaar.

Võistlust juhivad sakslased Erik Heil ja Thomas Ploessel. Teisel positsioonil on Uus-Meremaa tiim Peter Burling ja Blair Tuke ning kolmandal kohal austerlased Benjamin Bildstein ja David Hussl.

Reedest pühapäevani peetakse MM-i finaalsõidud, kus seilatakse vastavalt kvalifikatsiooni tulemustele kuld-, hõbe- ja pronksgruppidena ning pühapäeval toimub ka topeltpunktid andev medalisõit kümnele parimale.

Hõbelaevastikku jäämine tähendab seda, et Juuso ja Henri Roihul ei ole MM-ilt enam võimalik 2020 Tokyo Olümpiamängudele kohta saada, kuna kuldgrupis on olümpiapileti taotlejaid rohkemgi kui MM-il välja antavad 4 kohta. Järgmine kvalifikatsioonivõistlus on 2020. aasta aprillikuus toimuv Genoa Maailma Karika etapp, kus antakse välja 1 olümpiakoht Euroopa riikidele.

Võistluse kodulehekülg ja tulemused

Võistlussõitude jälgimine

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Postimees Grupp, Alfons Håkans, Helly Hansen, Matek, Rakvere Lihatööstus, Tallegg ja Premia.