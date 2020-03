Purjetamise maailma edetabelis on Sepp 6., Puusta 20. ja Rammo 33. kohal

Rahvusvahelise purjetamisliidu World Sailing maailma edetabelis on meie purjetajatest kõrgeimatel positsioonidel matšpurjetaja Mati Sepp 6. ning olümpiapurjetajad Ingrid Puusta 20. ja Karl-Martin Rammo 33. positsiooniga.

Match Race maailma edetabeli viimases väljalaskes jätkab Mati Sepa tiim 6. kohal, mida on hoitud alates eelmise aasta oktoobrikuust. Liidripositsioon kuulub šveitslase Eric Monnini käe all purjetavale võistkonnale.

Ingrid Puusta on naiste RS:X klassi värskes edetabelis tõusnud 20. positsioonile. Esimese koha on haaranud Katy Spychakov Iisraelist.

Karl-Martin Rammo on Laser Standard klassi värskes paremusjärjestuses 33. real. Edetabeli liidriks on Pavlos Kontides Küproselt.

Finn klassi edetabelis püsib Taavi Valter Taveter 45. positsioonil. Samas klassis on Deniss Karpak 68. kohal. Paremusjärjestust juhib hollandlane Nicholas Heiner.

Juuso Roihu ja Henri Roihu on kerkinud 49er klassi edetabelis 64. positsioonile. Liidrikoha on võtnud Austria tiim Benjamin Bildstein ja David Hussl.

49erFX klassis on saja parema hulgas 72. kohal paiknevad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp. Esikohale on tõusnud Hollandi naiskond Annemiek Bekkering ja Annette Duetz.

Purjetamise maailma edetabel

Olümpiaklasside maailma edetabeli punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.

Match Race maailma edetabel järjestab purjetajad nende viimase 24 kuu jooksul saavutatud parimate võistlustulemuste põhjal. Punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Viimase 12 kuu jooksul saavutatud tulemused annavad sealjuures topeltpunktid. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kaheksa regati lõikes.

