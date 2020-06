Pärnus selgusid Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja esimese etapi võitjad

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja avaetapil Pärnu Purjetamisnädala regatil seilati viimasel võistluspäeval eilsest küll kraadi võrra nõrgemas, kuid siiski tugevapoolses tuules. Kolme ilusa purjetamispäeva kokkuvõttes selgusid regati parimad kahes ühepaadi- ja viies kahepaadiklassis.

Laser Standard klassis tuli 10 punktiga ülekaalukalt võitjaks Karl-Martin Rammo. Teisele lõppkohale platseerunud Tavo Annuse skooriks jäi 24 punkti ning kolmanda resultaadi tegi 14 mehe seas Georg Haud 29 punktiga. Parim U21 juunior oli Bo Aaron Kooser 49 punktiga.

49er / 49erFX klassi kindla võidu võtsid Juuso Roihu ja Henri Roihu 5 punktiga U23 juunioride Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiteri ees, kes kogusid 10 punkti.

Laser Radialil teenis 31 võistleja seas kirkaima medali lätlanna Agija Elerte 20 punktiga, olles ühtlasi parim nii naiste kui U21 tüdrukute arvestuses. Üldarvestuses teiseks tuli 25 punktiga Läti noormees Roberts Štals Buls, kes oli U19 arvestuse edukaim. Ka kolmas poodiumikoht kuulus 61 punktiga lõunanaabrite esindajale Eduards Plavinsile. Aleksander Kuusik oli selles klassis võistluse parim eestlane 66 punkti ja neljanda lõpptulemusega.

29er klassis tõid 15 punkti võidu Mari-Ann Raudile ja Maris Seersantile. Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava said 16,6 punktiga kuue võistkonna seas teise koha, olles U19 üld- ja U19 tüdrukute arvestustes parimad. Helen Pais ja Helen Ausman tegid 26 punktiga kolmanda lõpptulemuse.

Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu kogusid RS Feva klassis 10 punkti, mis andsid neile regati võidu nii üld- kui tüdrukute paatkondade arvestuses. 16 punkti asetasid üldarvestuse teisele kohale Andrias Seppa ja Liise Väliste ning 45 punktiga tulid 15 tiimi seas kolmandaks Mia Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee. U14 võistkondade seas olid parimad 71 punkti saanud Karl Markus Kaal ja Joonas Ata Saks.

F18 / Nacra 15 klassis võtsid Pärnu Purjetamisnädala võidu nii üld- kui U19 arvestuses 9 punktiga Karolin Härm ja Richard Marcus Arge. Siim Maiveli ja Kristjan Kookmaa lõpptulemuseks olid 16 punkti ja üldarvestuse teine koht viie võistkonna konkurentsis ning kolmandaks platseerusid 20 punktiga Tristan Šaraškin ja Romi Safin.

470 klassis võistelnud nelja paatkonna seas olid nii üld- kui U24 arvestuse parimad Jakob Haud ja Märten Mikk 12 punktiga. 20 punkti andsid teise koha Hugo Rasmus Vainole ja Uko Rasmus Tiidemannile ning 28 punktiga tulid üldarvestuses kolmandaks Alari Lagle ja Kaia Kodasma.

Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud spordikella võitis kõigi võistlejate vahel autasustamise käigus toimunud loosimisel Sandra Sinivee ning Sportlandi ja Helly Hanseni poolt loosiauhinnana välja pandud kott läks Mari-Ann Raudile.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest kolm paremat lähevad arvesse. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.