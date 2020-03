Soovitused purjetajatele seoses COVID-19 koroonaviirusega

Eesti Jahtklubide Liit soovitab seoses koroonaviiruse puhanguga järgida Eesti Olümpiakomitee ja Spordimeditsiini Sihtasutuse järgnevaid nõuandeid.

Eesti Vabariigi valitsus esitas täna käitumissoovitused, mis puudutavad otseselt ka spordirahvast. Need on antud soovituslikus vormis, aga peame endale aru andma, mida tähendab demokraatlikus ühiskonnas valitsuse soovitus – see on palju enamat kui lihtsalt soovitus.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee arstid, kes on maailma parimad, hindavad, et sportlastele ei ole Covid-19 koroonaviirus ohtlikum kui tavaline viirushaigus. Igasuguste viirushaiguste vältimine on sportlastele oluline, aga me peame silmas pidama laiemat eesmärki – tõkestada viiruse levimist. Covid-19 võib olla väga ohtlik eakatele ja kroonilisi haigusi põdevatele inimestele.

Eesti Olümpiakomitee ja Spordimeditsiini Sihtasutus kutsuvad sportlasi, sporditöötajaid ja spordiorganisatsioone üles järgima järgmisi soovitusi:

Järgida väga hoolikalt rangeid hügieeninõudeid. Kaaluda tungivalt nii välisreiside kui ka Eestis korraldatavate võistluste ja koosolekute korraldamise hädavajalikkust. Lükata edasi võistluste ja muude avalike ürituste korraldamine ja nendel osalemine vähemalt kaks kuud, olenemata osalejate arvust ja toimumise kohast. Reisides jälgida Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) kodulehelt jooksvalt täienevaid käitumis- ja reisisoovitusi. Samuti tuleb reisides järgida riikide kohalike omavalitsuste poolt antud liikumispiiranguid. Haigusnähtude ilmnemisel – palavik, nohu, köha, muud nähud – tuleb end koheselt isoleerida. Ei tohi väljuda elukohast, minna trenni ega võistlema ning tuleb limiteerida kokkupuuteid inimestega. Samuti tuleb võtta ühendust asukoha meditsiinitelefoniga – Eestis perearstiga, terviseameti infonumbriga või helistada hiljemalt 16. märtsist avatavale koroonaviiruse kriisitelefonile numbriga 1247.

Reiside ja võistluste edasilükkamine on meile harjumatu ja ebatavaline olukord, aga me peame valdkonnana tajuma oma vastutust. Meie jaoks on oluline nii sportlaste, nende lähedaste kui ka spordist muul moel osa saavate inimeste tervis. Tegu on force majore’iga ning meie kõigi ja igaühe panus on oluline – on see ärajäänud võistlussooritus või korraldatud võistluse ärajätmine. Inimeste tervis kaalub üles kõik muu.

Eesti Jahtklubide Liidule hetkel teadaoleva info kohaselt puudutab koroonaviiruse puhang rahvusvahelisi purjetamise suurvõistlusi järgmiselt:

Genova MK etapp (Tokyo OM 2020 valikvõistlus) 11.-19. aprillil Itaalias Genovas jääb ära. Alternatiivne Euroopa OM-valikvõistlus on plaanis pidada enne 30. juunit.

Trofeo Princesa Sofia Iberostar regatt 25. märtsil – 4. aprillil Hispaanias Palma de Mallorcal jääb ära.

Zoom8 EM 7.-11. aprillil Austrias Neusiedl am Sees on edasi lükatud. Uus toimumisaeg ei ole veel teada.

Laser 4.7 EM 11.-18. aprillil Portugalis Vilamouras on edasi lükatud 20.-27. juunile.

Techno 293 EM 13.-19. aprillil Prantsusmaal Marseille’s on edasi lükatud 24.-30. augustile ning toimub vaid Techno 293 klassi juunioride ja noorte arvestustele. Techno 293 Plus klassile jääb EM ära.

Info regattide osas on täiendamisel.