Laser Standard klassi MM-il lõppesid kvalifikatsioonisõidud

Austraalias Melbourne’is peetavatel Laser Standard klassi maailmameistrivõistlustel lõppesid täna kvalifikatsioonisõidud, mille tulemuste põhjal jätkavad finaalsõitudes Karl-Martin Rammo hõbe- ja Martin Aruja pronksgrupis.

Kvalifikatsiooniseeria koosnes 6 võistlussõidust, mis peeti keskmisest kuni tugevani ulatuva muutliku tuule tingimustes.

Karl-Martin Rammo kogus kvalifikatsioonist 28., 25., 11., 14., 17. ja 6. finišitulemuse, mis kokkuvõttes asetavad ta 48. positsioonile. Homme algavates finaalsõitudes jätkab Rammo hõbegrupis.

“Ei ole minus praegu sellist teravust, et MM-i nime vääriliselt võistelda. Pärast esimest päeva läks asi küll oluliselt paremaks, aga kahju oli juba tehtud ja sealt tagasi end ei rabelenud. Jätkan teist korda elus MM-il hõbegrupis, mis on muidugi mõru, kuid kahekuuse laagri kontekstis siin hiilgavalt sõita oligi pigem optimistlik lootus. Reaalne lootus on hoopis, et see aitab suvise OM-i kontekstis,” sõnas Rammo kvalifikatsiooni järel.

Martin Aruja kontol on 39., 40., 35., 37., 37. ja 36. sõidutulemus ning tema on kokkuvõttes 113. real. Finaalsõidud purjetab Aruja pronksgrupis.

Liidriks on tõusnud sakslane Philipp Buhl. Teisel kohal paikneb prantslane Jean Baptiste Bernaz ning horvaat Tonci Stipanovic on kolmas.

Reedest pühapäevani peetakse MM-i finaalsõidud kuld-, hõbe- ja pronksgruppidena.

