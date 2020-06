Kõvas konkurentsis nauditav purjetamine SEIKO CUP E4 Karikavõistlusel

AUTOR: PIRET SALMISTU

13.-14. juunil toimus eriolukorra tõttu maikuus ära jäänud traditsiooniline E4 Karikavõistlus lühirajal, Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2020 regatt, kus võistlesid ORC, Folkboot ja Draakon klasside jahid. Sportlikest lühirajasõitudest koosnev võistlus on aastaid olnud kiiljahtidel purjetajate üks oodatumaid regatte.

33 osavõtvat meeskonda ei pidanud pettuma ka sel aastal. Ilm tegi nii purjetajate kui ka korraldajatega suurepärast koostööd. Suviselt soojades ja päikesepaistelises päevades ei puudunud ka tuul – mõlemal päeval kaheksa kuni kümme meetrit sekundis püsivalt idakaarest puhunud tuul tähendas Tallinna lahe jaoks muutlikku maatuult ja pea olematut lainetust. Suurepärane Haabneeme ja Viimis rannas päevitajatele ja võistlusametnikele, kuid keerukas purjetajatele, sest vaatamata püsivale suunale oli tuul väga heitlik ja pagiline. Selles olukorras soosis õnn tugevaid – ja neid oli sellel regatil palju. Eriti just ORC jahtide arvestuses, kus ORC tiitlivõistluste medalid on ette näidata viiel jahil.

Kahel päeval sai peavõistlusjuht Andres Taltsi laitmatu kellavärgina töötava meeskonna rõõmuks peetud maksimaalne arv – seitse võistlussõitu, mis lubas jahtidel ühes sõidus halvima tulemuse mahaviskeks ka eksida. Kahel meeskonnal õnnestus seda „võimalust“ ka mitte kasutada, sest tulemuste seerias olid vaid esikohad. Tulevasi suurvõistlusi ning nende laevastikku ja stardikogemust silmas pidades startisid ja läbisid ORC I ja II grupi jahid distantsi koos, mis pakkus kindlasti suuremat põnevust ja võistlusmomenti.

ORC I grupis, kus võistles 9 jahti, jagati poodiumikohad väga kogenud meeskondade vahel. Seitsmest sõidust neli võitnud 2019.a Euroopa meister jaht Matilda 4 (J-112E, Kalevi JK) Mati Sepaga roolis, kuid eelmisest aastast sootuks erineva meeskonnaga, domineeris tugevalt ja eksis vaid esimeses sõidus, mille viies koht läks ka mahaviskeks. Üheksa punktiga võeti kindel võit, kuid nende elu tegid keeruliseks poodiumi ülejäänud kaks kohta hõivanud meeskonnad. Suurimat duelli peeti 2019.a Euroopa pronksi, Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team’iga (One Off, JK Dago), mille roolis Juss Ojala, kes võttis kolm sõiduvõitu, kogus 14 punkti ja sai kokkuvõttes teise koha. Kolmanda koha poodiumil hõivas Eero Panki Credit24 Sailing Team (Salona 38ibc, Kalevi JK), kogudes 16 punkti.

Võitjameeskonna Matilda 4 kapten Mati Sepal oli hea meel, et vaatamata rahvusvahelise purjetamise kalendri peatumisele on meil kodus erakordselt tihe kõrgetasemeline laevastik. „Võitmiseks oli vaja väga tugevalt esineda. Meil on väga hea meel võidu üle ORC I grupis, kus duell Postimehega oli nauditav. Võistluste kõrgest tasemest räägib kasvõi see, et kui teisel päeval meil üks mees ei saanud tulla, siis kaotatud 80 kilo kallutamast koos 0,1-sõlmese kiirusekaotusega maksis meile kohe karmilt kätte ja sellele paarile paadipikkusele, mis me krüssus ära andsime, oli kohe suur kamp pretendente ja meie lennukus oli hoobilt kärbitud. Seega ei andestatud kellelegi ühtegi viga. Loodetavasti ühineb koduse fliidiga varsti ka maailmameister Sugar 3, kellel Itaalia regatikalender on sellel aastal täiesti tühi, kuid 2021.a MMiks Tallinnas on vaja kõvasti hoogu koguma hakata. Pärast Sugar 3 lisandumist on eesti ORC laevastik maailma tugevaim, sest korraga on stardis nii valitsev maailmameister Sugar kui valitsev Euroopa meister Matilda 4, pluss varasemast ajast maailmameistrid Forte, MMi pronks Olympic, Euroopa meister Katariina II, Euroopa hõbe Premium ja Euroopa pronks Postimees.“

ORC II grupis, kus vastamisi 11 jahti, ei andnud konkurentidele palju võimalusi Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340, Pärnu JK) skoorides seitsmest seitse sõiduvõitu, mis tähendas ka halvima tulemuse mahaviskena esikohta. Katariina II ahtris pidasid kõige suuremat võitlust teise ja kolmanda koha peale Erki Meltsa roolimisel Directo (Italia 9.98, Kalevi JK) ja Margus Žuravljovi juhtimisel Amserv Toyota ST (First 36.7 mod, Kalevi JK). Directole kogunes siiski teisi kohti rohkem ja 14 punktiga oli poodiumi teine aste selle meeskonna päralt, jättes kolmanda poodiumi astme 16 punktiga Amserv Toyota ST meeskonnale.

Regativõitja Katariina II kapten Aivar Tuulbergi sõnul oli väga korralik lühiradade võistlus. „Pärast koroona tõttu hooaja peatamist mõjus see nagu “karule mesi” – kena purjetamisilm mõlemal päeval ja loomulikult väga hea võistluskorraldus nagu ikka Kalevi JK võistlustel. Oli põnev näha, kuidas on konkurentide talvised laevaarendused õnnestunud ja lisaks on laevastikus kaks uut võistluslaeva J-112E, samuti esimest korda lühiradadel Eesti paremikuga vastakuti. Meil endil läks kenasti. Me polnud küll vana põhikoosseisuga seekord, aga tunda see ei andnud – kõik poisid olid väga professionaalsed ja tulemus räägib enda eest. Eesti kodune tase on jätkuvalt väga kõrge ja võitlus oli tihe, et nii mõnigi sõiduvõit oli üsna napikas.“

ORC III grupp on Tallinna lahel hõredalt esindatud ja siin võistles vaid kaks meeskonda. Imre Marmori juhtimisel Vesileenu (Polaris, Kalevi JK) oli siin kõikides sõitudes edukam Raigo Pajula sel kevadel Eestisse jõudnud jahist Merilane (Albin Express, Dago JK), kuid rõõmu mõnusast purjetamisest ei kahandanud see kuigivõrd.

Klassis Draakon on Eesti laevastik viimase paari aastaga kasvanud hoogsalt ja sel nädalavahetusel oli võistlusrajal 7 meeskonda. Skooriga 7-1-1-2-1-1-1 võitis 7 punktiga regati Dmitry Bondarenko jahil Johanna (Kalevi JK), kelle meeskonnas purjetas ka pühapäeval sünnipäeva tähistanud Nikolai Poljakov, kes võitis 40 aastat tagasi Tallinnas peetud Moskva OMi purjeregatil Nõukogude Liigu Solingu-meeskonnas hõbemedali. Teise koha sai 10 punktiga Aleksandr Karboinovi meeskond jahil Karina (Kalevi JK) ning kolmanda poodiumi astme täitis Aleksei Zigadlo Sparweni meeskond, skooriks 17 punkti. Regatil neljanda koha saanud Eesti Draakon Liidu president Jevgeni Kazakovil jagus regati kohta palju kiidusõnu. „Eesti Draakon Liidu nimel tänan regati hea korralduse eest. Eriti täname korralikult paigaldatud distantsi ja stardiliini eest. Märkimist väärib ka võistlusametnike korralik ja täpne töö. Ilmaga vedas samuti hullusti.“

Folkboote oli seekord omavahel mõõtu võtmas neli. Seitsmest sõidust viis võitis siin Tiit Riisalo jaht W-Lind (Kalevi JK) Vaiko Vooremaaga roolis, kellele 7 punktiga kuulus ka regati võit. Väga tasavägise võitluse teise ja kolmanda koha peale pidasid maha Ott Kolgi Castor (Saaremaa Merispordi Selts) ja Mikk Kööseli Jonna (Kalevi JK). Võrdse arvu punktidega, kuid punktiarvestuse reeglitest lähtuvalt viimase sõidu parem koht andis teise koha poodiumil siin Castorile jättes Jonnale kolmanda koha.

Gruppide kaupa esikolmikud :

ORC I

1. MATILDA 4 – kapten Mati Sepp

2. POSTIMEES SAILING TEAM – kapten Sven Nuutmann

3. CREDIT24 SAILING – kapten Eero Pank

ORC II

1. KATARIINA II – kapten Aivar Tuulberg

2. DIRECTO – kapten Erki Melts

3. AMSERV TOYOTA ST – kapten Margus Zuravljov

ORC III

1. VESILEENU – kapten Imre Marmor

2. MERILANE – kapten Raigo Pajula

FOLKBOOT

1. W-LIND – kapten Tiit Riisalo

2. CASTOR – kapten Ott Kolk

3. JONNA – kapten Mikk Köösel

DRAAKON

1. JOHANNA – kapten Dmitry Bondarenko

2. KARINA – kapten Aleksandr Karboinov

3. SPARWEN – kapten Aleksei Zigadlo

Kõik tulemused https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=tfqcw

Seiko Cupi seeriast on nüüd peetud kaks osavõistlust – Terra Feminarum ja E4 Karikavõistlus ning järgmisena toimub piisava osavõtjate arvu korral juuni viimasel nädalalõpul E4 regati formaadiga sarnane One Sails regatt. Viimased kaks osavõistlust toimuvad septembris ja oktoobris. Seiko Cupi info regati kodulehel https://kjk.ee/seiko-cup-2020/

GALERII Postimehe uudises (fotode autor Gerli Tooming)