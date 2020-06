Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari algab Pärnu Purjetamisnädalaga

Eeloleval nädalavahetusel toimuval Pärnu Purjetamisnädala regatil alustavad Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja ühepaatide Laser Radial ja Laser Standard ning kahepaatide RS Feva, 29er, 49er / 49erFX, F18 / Nacra 15 ja 470 sportlased.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest kolm paremat lähevad arvesse. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Pärnu Purjetamisnädalal on võistlejaid Eestist ja Lätist, neist tuntumate nimedena Laser Standard klassis startiv Karl-Martin Rammo ning 49er paadil võistlevad Juuso ja Henri Roihu.

Võistluse avavad reedel kell 13:00 Pärnu Jahtklubis pidulikult Pärnu Jahtklubi kommodoor Väino Hallikmägi ja Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein.

Esimese võistlussõidu hoiatussignaal antakse reedel kell 15. Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11. 49er / 49erFX ning F18 / Nacra 15 klassidele toimuvad võistlussõidud ainult laupäeval ja pühapäeval.

Koroonaviirusest tulenevalt tuleb kaldal järgida 2+2 reeglit, mis merel kohustuslik pole, kuid lähikontaktide vältimine on siiski soovitatav ka seal. Võistlusele registreerimine käib täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult puri.ee kalendris regati infolehel. Võistluse avamine ja autasustamine toimuvad sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel selgub kõigi võistlejate seast ka sarja toetaja Garmini poolt välja pandud loosiauhinna saaja.

Pärnu Purjetamisnädala korraldab Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.