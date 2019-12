Andrus Poksi kinnitati 2020 Tokyo olümpiaregati rahvusvahelise žürii liikmeks

Rahvusvaheline purjetamisliit World Sailing avalikustas eile 2020 Tokyo Olümpiamängude purjeregati võistlusametnike nimekirja. Rahvusvahelise žürii liimeks on taas valitud ka eestlane Andrus Poksi.

60 rahvusvahelist võistlusametnikku 31 riigist jagunevad tehniliste delegaatide tiimi, võistlusjuhtide tiimi, rahvusvahelise žürii ja tehnilise komisjoni vahel, lisaks on ametis võistluse distsiplinaarametnik.

Rahvusvahelises žüriis on 27 liiget. Žüriid juhib John Doerr Suurbritanniast ning aseesimeheks on hispaanlane Andres Perez Alvarez. Rahvusvahelise žürii ülesandeks on võistluskorraldaja reeglite alane nõustamine, aga ka esitatud protestide lahendamine ja võistlusreeglite järgimise tagamine ausa võistlemise põhimõtteid järgides.

Olümpiaregatile võistlusametnike valimiseks oli World Sailingul koostatud 250 rahvusvahelisest võistlusametnikust koosnev nimekiri. Nimekirja pääsemiseks pidid võistlusametnikud olema töötanud kas 2019 Olümpia testvõistlusel, 2018 olümpiaklasside maailmameistrivõistlustel või perioodil september 2016 – august 2019 toimunud maailma karika etappidel, olümpiaklassi maailma- või Euroopa meistrivõistlustel. Nimekirjas olnud võistlusametnikud läbisid seejärel hindamisprotsessi, mille tulemusel sõeluti välja lõplikku nimekirja pääsenud ametnikud.

Andrus Poksi on rahvusvahelise kategooria purjetamiskohtunik alates 2006. aastast, kes on olnud rahvusvahelise žürii liige ka 2012 Londoni ja 2016 Rio de Janeiro Olümpiamängudel.

2020 Tokyo Olümpiamängude purjeregatt toimub 26. juulist 5. augustini.

